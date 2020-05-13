  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 13 Mayıs Çarşamba!

canlı izle Çarşamba!

Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan , ' a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci üzerinden derslerini takip edebilme ve tekrar olanağına sahip. İşte Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası....

EBA TV canlı izle 13 Mayıs Çarşamba!

13.05.2020, 08:52

EBA TV ile öğrenciler ister televizyondan ister bilgisayardan derslerini takip edebiliyor. Milyonlarca öğrenci Yaklaşık 2 aydır uzaktan eğitim ile derslerini almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre EBA TV ile uzaktan eğtitim 31 Mayıs tarihine kadar deavm edecek. İşte 13 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası....

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EBA TV canlı izle 13 Mayıs Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA