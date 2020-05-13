EBA TV canlı izle 13 Mayıs Çarşamba!

EBA TV ile öğrenciler ister televizyondan ister bilgisayardan derslerini takip edebiliyor. Milyonlarca öğrenci Yaklaşık 2 aydır uzaktan eğitim ile derslerini almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre EBA TV ile uzaktan eğtitim 31 Mayıs tarihine kadar deavm edecek. İşte 13 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası....

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN