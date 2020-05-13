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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 13 Mayıs Çarşamba!

'da canlı izle Çarşamba!

Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan 'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular işlenecek? Esra Erol'da dün hüzün ve sevinç birarada yaşandı. Esra Erol, dün yeni yaşına girdi. Ekibinin hazırladığı doğum günü sürprizi ile duygusal anlar yaşayan Esra Erol, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 13 Mayıs Çarşamba!

13.05.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,16:24

Esra Erol'da haftaiçi her gün yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı konu ve konuklar ile ekranlara gelen Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? merak ediliyor. Hangi konular ele alınacak? İşte Esra Erol'da 13 Mayıs Çarşamba canlı izleme sayfası...

ESRA EROL'DA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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