Esra Erol'da canlı izle 13 Mayıs Çarşamba!

Esra Erol'da haftaiçi her gün yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı konu ve konuklar ile ekranlara gelen Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? merak ediliyor. Hangi konular ele alınacak? İşte Esra Erol'da 13 Mayıs Çarşamba canlı izleme sayfası...

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"ESRA EROL'DA" 12 MAYIS 2020 SALI NE OLDU?

Uğurcan bugüne kadar hiç görmediği babasını aramak için geldi! Türkiye Uğurcan için tek yürek oldu! Uğurcan'ın annesi Nargüzel tüm gerçekleri anlatmak için stüdyoya geliyor! Cimrilik bir yuvanın sonunu mu getirecek? Doğan ve eşi Cennet stüdyoda karşı karşıya gelecek! Yüzde 70 zihinsel engelli oğlunu bıraktı Tuncay'a kaçtı! Engelli oğluyla ilgili söyledikleri herkesi şoke etti!

Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!