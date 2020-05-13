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Haberler Yaşam Gün boyu kavga ettiler

Gün boyu kavga ettiler

Gün boyu kavga ettiler
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Diyarbakır Şehitlik Mahallesi'nde iddiaya göre Aba ve Esmer ailelerinin üyeleri arasında motosiklet kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken, tartışan taraflar bir süre sonra ayrıldı. İftar saatlerinde bir araya gelen taraflar kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada Aba ailesinden Şehmuz (38), Hatip, Orhan, Fikri Aba ile Esmer ailesinden ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

HASTANEDE DE SÜRDÜ
İki aileye mensup kişiler, yaralıların kaldırıldığı hastanede de kavga etti. İkinci kavgada yaralanan İzzet Esmer yaşamını yitirirken, mahalleye dönen taraflar üçüncü kez silah, sopa ve taşlarla birbirine girdi. İki aile arasında aynı gün 3 kez yaşanan ve silahların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitiren Şehmuz Aba ve İzzet Esmer'in cenazeleri otopsi için morga konulurken, yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

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