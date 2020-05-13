Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava nasıl? Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Mayıs Çarşamb hava durumu...