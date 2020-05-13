Yurt geneli hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıklar artacak mı? Hangi bölgelerde yağış var? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan duyuruya göre kuzey kesimlerde havanın 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu raporu...
İzmir'de hava nasıl? Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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