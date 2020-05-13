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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu...

'de hava nasıl? Yağmur mu geliyor? 'den son dakika duyurusu! İşte 13 Mayıs Çarşamba ...

? Hangi illerde yağış bekleniyor? ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, 'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Mayıs Çarşamb ...

İzmir'de hava nasıl? Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu...

13.05.2020, 09:45

Yurt geneli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıklar artacak mı? Hangi bölgelerde yağış var? 'de ? soruları merak ediliyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan duyuruya göre kuzey kesimlerde havanın 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte 13 Mayıs Çarşamba hava durumu raporu...

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