  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ramazanın şifalı serinliği: Meyan şerbeti

Ramazanın şifalı serinliği: Meyan şerbeti

Ramazanın şifalı serinliği: Meyan şerbeti
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Gastronomi kenti Hatay'da, hazmettirici ve serinleti-ci özelliğiyle bilinen, bin-bir zahmetle hazırlanan meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçil-mezi oluyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütün-ce (UNESCO) gastronomi ala-nında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, vatandaş-ların iftar sofralarını şifa kaynağı meyan şerbeti süslüyor.

DİNÇ VE TOK TUTUYOR

Bölgede bahar aylarında doğa-da kendiliğinden yetişen, haz-mettirici ve serinletici özellikle-riyle "şifa deposu" olarak bilinen meyan bitkisi kökü, meşakkat-li bir sürecin ardından şerbete dönüşüyor. Vatandaşların, özel-likle ramazanda tüketmeyi tercih ettiği meyan şerbeti, iftar sofra-larının vazgeçilmezi durumunda. Tarihi Uzun Çarşı'dande 37 yıl-dır meyan şerbeti üreten ve satan Mehmet Gündüz (60), "Meyan şerbeti, Rama-zan'da olmazsa olmazımız arasında yer alıyor. Mutlaka her sofrada bulundurulur. Meyan kökü, böbreklere iyi geldiği ve iltihapları iyi-leştirdiği gibi susuzluğu da giderir, insanı tok ve dinç tutar." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ramazanın şifalı serinliği: Meyan şerbeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA