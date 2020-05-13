Ramazanın şifalı serinliği: Meyan şerbeti

Gastronomi kenti Hatay'da, hazmettirici ve serinleti-ci özelliğiyle bilinen, bin-bir zahmetle hazırlanan meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçil-mezi oluyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütün-ce (UNESCO) gastronomi ala-nında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, vatandaş-ların iftar sofralarını şifa kaynağı meyan şerbeti süslüyor.

DİNÇ VE TOK TUTUYOR

Bölgede bahar aylarında doğa-da kendiliğinden yetişen, haz-mettirici ve serinletici özellikle-riyle "şifa deposu" olarak bilinen meyan bitkisi kökü, meşakkat-li bir sürecin ardından şerbete dönüşüyor. Vatandaşların, özel-likle ramazanda tüketmeyi tercih ettiği meyan şerbeti, iftar sofra-larının vazgeçilmezi durumunda. Tarihi Uzun Çarşı'dande 37 yıl-dır meyan şerbeti üreten ve satan Mehmet Gündüz (60), "Meyan şerbeti, Rama-zan'da olmazsa olmazımız arasında yer alıyor. Mutlaka her sofrada bulundurulur. Meyan kökü, böbreklere iyi geldiği ve iltihapları iyi-leştirdiği gibi susuzluğu da giderir, insanı tok ve dinç tutar." diye konuştu.