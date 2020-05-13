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Haberler Yaşam Taklalar atan genci kaskı hayatta tuttu

Taklalar atan genci kaskı hayatta tuttu

Taklalar atan genci kaskı hayatta tuttu
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kerem Özdemir (22) idaresindeki motosiklet, kontrolsüz şekilde yolun sağına geçmeye çalışan Muhsin Y'nin (58) kullandığı otomobile çarptı. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Özdemir, havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştü. Bacakları ve kolunda kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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