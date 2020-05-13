Antalya'nın Alanya ilçesinde Kerem Özdemir (22) idaresindeki motosiklet, kontrolsüz şekilde yolun sağına geçmeye çalışan Muhsin Y'nin (58) kullandığı otomobile çarptı. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Özdemir, havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştü. Bacakları ve kolunda kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Taklalar atan genci kaskı hayatta tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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