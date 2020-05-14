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113 yaşındaki korona virüsü yendi

113 yaşındaki İspanyol korona virüsü yendi
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Korona virüs nedeniyle Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da, ülkenin en yaşlı kadını Maria Branyas virüsü yendi. İspanyol yetkililer, Mart ayında virüse yakalanan 113 yaşındaki kadının haftalar süren tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardığını doğruladı. Branyas, 1918'de İspanyol gribini, 1936'da başlayan iç savaşı ve korona virüsünü hayatta kalarak atlatmış oldu.

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