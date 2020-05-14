Kuveyt’ten getirilen 36 kisi pozitif çıktı

Kuveyt'ten, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında Kovid-19 tespit edildi. 5 gün önce yurda getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor. Sağlık görevlilerince Kovid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı. Bu kişiler, 112 ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.