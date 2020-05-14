  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kuveyt’ten getirilen 36 kisi pozitif çıktı

’ten getirilen 36 kisi pozitif çıktı

Kuveyt’ten getirilen 36 kisi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Kuveyt'ten, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında Kovid-19 tespit edildi. 5 gün önce yurda getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor. Sağlık görevlilerince Kovid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı. Bu kişiler, 112 ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuveyt’ten getirilen 36 kisi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA