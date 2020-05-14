Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 14 Mayıs Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 14 Mayıs Perşembe hava durumu...