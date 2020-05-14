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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 14 Mayıs Perşembe hava durumu...

'den son dakika uyarısı! 'de hava nasıl olacak? İşte Perşembe ...

? Sıcaklıklar artacak mı? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? 'de bugün hava nasıl olacak? soruları merakla araştırılıyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ile 'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Perşembe ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 14 Mayıs Perşembe hava durumu...

14.05.2020, 09:57

Hava sıcaklıkları artacak mı? Hangi illerde yağış var? Ege'de ve 'de ? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre sıcaklıkların Kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı belirtiliyor. İşte Perşembe ...

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