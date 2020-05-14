Hava sıcaklıkları artacak mı? Hangi illerde yağış var? Ege'de ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre sıcaklıkların Kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı belirtiliyor. İşte 14 Mayıs Perşembe hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 14 Mayıs Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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