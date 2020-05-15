At arabalı kadınlar yol kenarındaki rampayı çaldı

İstanbul Küçükçekmece'de güvenlik kameralarına takılan kadın hırsızlar 'pes' dedirtti. Olay, önceki gün sabah 06.00 sıralarında İnönü Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Semtte dolaşan at arabalı iki kadın hırsız, kaldırımda duran rampaları gördü. Etrafı kolaçan eden hırsızlar, el birliğiyle iki rampayı arabaya koydu. Hırsızlar daha sonra caddeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.