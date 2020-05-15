Büfe sahibini öldüren genç jandarmadan kaçamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayın ardından harekete geçen jandarma, katil zanlısını yakalamak için özel bir tim oluşturdu. Soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerine el konuldu. Jandarma ekipleri, 100 saatlik bir incelemenin ardından görüntülerde panik halinde ilerleyen ve 2 farklı yerde otostop yaptığı görülen bir genci tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

Güven Akyil'in son WhatsApp yazışmalarını da inceleyen ekipler, katil zanlısının 16 yaşındaki İ.B. olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Şüphelinin bilgilerine ulaşan ekipler İ.B.'yi saklandığı evinde gözaltına aldı. İddiaya göre, 12 saatlik aramanın ardından yakalanan İ.B. parmağındaki bıçak kesiğinin sorulması üzerine Güven Akyil'i aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri İ.B'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.B. geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.