  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonlarına sıkı denetim

'da berber, ve güzellik salonlarına sıkı denetim

'da hizmet vermeye başlayan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, belirlenen hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı mercek altına alınıyor.

Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonlarına sıkı denetim

15.05.2020, 18:31

Kütahya Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası'na bağlı 435 işletme sıkı şekilde denetleniyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen şartlara uygun olarak çalışması gereken berberlerin bu kurallara uyup uymadığı oluşturulan ekipler tarafından bilgi verilmeden denetime tabi tutuluyor.

KURALLAR ÖNEMLİ

Kütahya Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Bilal Kabadayı, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarımız verilen iznin ardından yeniden hizmet vermeye başladılar. Biz hatta ülkeye örnek olarak çalışmalara başlanmadan tüm esnafımıza Korona testi gerçekleştirerek vatandaşlarımıza daha hijyenik bir hizmet sunmak için adım attık. Odamıza bağlı 435 esnafımız var. Bu esnaflarımızın Kütahya Valiliği tarafından belirlenen ve duyurulan kurallara uyup uymadıklarını denetlemek adına da odamız, Kütahya Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler denetimler gerçekleştiriyorlar. Bu denetimlerde üyelerimizin belirlenen tüm hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını görmekten de son derece mutlu oldum" diye konuştu.

Kabadayı, bundan sonraki süreçte de periyodik olarak denetimlerin süreceğini belirtti. Kütahyalı berberler ise, denetimlerden son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonlarına sıkı denetim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA