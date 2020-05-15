Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonlarına sıkı denetim

Kütahya Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası'na bağlı 435 işletme sıkı şekilde denetleniyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen şartlara uygun olarak çalışması gereken berberlerin bu kurallara uyup uymadığı oluşturulan ekipler tarafından bilgi verilmeden denetime tabi tutuluyor.

KURALLAR ÖNEMLİ



Kütahya Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Bilal Kabadayı, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarımız verilen iznin ardından yeniden hizmet vermeye başladılar. Biz hatta ülkeye örnek olarak çalışmalara başlanmadan tüm esnafımıza Korona testi gerçekleştirerek vatandaşlarımıza daha hijyenik bir hizmet sunmak için adım attık. Odamıza bağlı 435 esnafımız var. Bu esnaflarımızın Kütahya Valiliği tarafından belirlenen ve duyurulan kurallara uyup uymadıklarını denetlemek adına da odamız, Kütahya Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler denetimler gerçekleştiriyorlar. Bu denetimlerde üyelerimizin belirlenen tüm hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını görmekten de son derece mutlu oldum" diye konuştu.

Kabadayı, bundan sonraki süreçte de periyodik olarak denetimlerin süreceğini belirtti. Kütahyalı berberler ise, denetimlerden son derece memnun olduklarını dile getirdiler.