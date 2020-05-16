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Haberler Yaşam ABD’deki İzmirlilerin yardımına bakan yetişti

’deki İzmirlilerin yardımına bakan yetişti

Dışişleri Bakanı , 'nin eyaletinde yaşayan İzmirli aileye 50 adet maske, 10 adet kolonya gönderdi.

ABD’deki İzmirlilerin yardımına bakan yetişti
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ABD'de maske bulmanın çok zor olduğunu belirten Nurgül Erdoğan, "Bizler burada maske ve kolonya bulmakta çok zorlanıyoruz. Maskesiz dışarıya çıkamıyoruz, korkuyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na instagram'dan mesaj attım. Bakanımız hemen geri döndü. 'Size maske ve ne ihtiyacınız varsa gönderiyorum. Kızınızın bir ihtiyacı varsa ona da yardımcı oluruz. Arkadaşlar sizinle iletişime geçecekler' dedi. Telefonumu istedi. Hemen Türkiye'nin New York konsolosluğundan arandım. Evime kadar gelerek 50 adet maske, 10 şişe kolonya verdiler" diye konuştu.

İYİ Kİ TÜRK'ÜM!
Kovid-19 pandemisine karşı Türkiye'nin başarılı bir süreç yürüttüğünü belirten Erdoğan, "2006'dan beri ABD'de yaşıyorum. Kızım da burada okudu. Bu zor yaşıyozor zamanlarda dünyanın öbür ucundaki vatandaşını yalnız bırakmayan devletimle bir kez daha gurur duydum. Çok duygulandım. İyi ki Türk'üm. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, konsolosluk çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

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