Çöl sıcakları hastalık seyrini değiştirecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu hava sıcaklığının artmasıyla virüsün bulaşma hızının azalacağını söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole ışınlar virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağlayacak" dedi. Çöl sıcaklıkları ile virüsün bulaş riskinin azalacağını vurgulayan Özlü, yine de sosyal mesafe ve diğer tüm hijyen kurallarını harfiyen yerine getirmek gerektiğini söyledi.



FATİH ŞENDİL

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