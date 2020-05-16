Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu hava sıcaklığının artmasıyla virüsün bulaşma hızının azalacağını söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole ışınlar virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağlayacak" dedi. Çöl sıcaklıkları ile virüsün bulaş riskinin azalacağını vurgulayan Özlü, yine de sosyal mesafe ve diğer tüm hijyen kurallarını harfiyen yerine getirmek gerektiğini söyledi.
FATİH ŞENDİL
FATİH ŞENDİL
Çöl sıcakları hastalık seyrini değiştirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.