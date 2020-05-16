Kalbi delik Suriyeli Tarık yasam mücadelesi veriyor

Suriye'deki iç savaşta 3 yıl önce atılan bomba sonucu babasını kaybeden ve babasının cenazesi bile bulunamayan doğuştan kalbi delik 7 yaşındaki Tarık, 4 kardeşi ve annesiyle Adana'da yaşam mücadelesi veriyor. 5 çocukla yaşam mücadelesi veren Hayriye El Musa'nın 7 yaşındaki oğlunun durumu gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. Kalbinin yanı sıra damar tıkanıklığı rahatsızlığı bulunan Tarık El Hacı, koşamamaya başladı. Yardım isteyen küçük çocuk, "Futbol oynamak, bisiklete binmek istiyorum" dedi.

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