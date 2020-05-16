Kayserı'nın Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Obruk Caddesi'nde, 12 yaşındaki B.D, ailesi uyurken otomobili alarak evden uzaklaştı. Uyandığında otomobilin yerinde olmadığını gören aile, polise haber verdi. Otomobil ile mahallede gezerken polis ekiplerini gören B.D. korkarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra, çocuk kaldırıma çarpıp kaza yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.
Polisten kaçan otomobilin sürücüsü 12 yaşında çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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