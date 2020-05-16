Türkiye 80 ülkeyetıbbi yardım gönderdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, telekonferansla katıldığı bir programda Türkiye'nin korona virüsle mücadele sürecinde dünyaya insanlık örneği gösterdiğini söyledi. Korona virüsle mücadelede ülkelerin yüzde 70'e yakınının Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunu belirten Oktay, "Maske, tulum, eldiven, solunum cihazı gibi talepler geldi. Bugüne kadar bizden yardım talebinde bulunan 80 ülkeye yardım etme fırsatını yakaladık" dedi.