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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu...