Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar ne kadar artacak? Meteoroloji Gene Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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