  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika açıklaması! İşte 17 Mayıs Pazar ...

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 17 Mayıs Pazar ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu...

17.05.2020, 09:11

Bugün hava nasıl olacak? 'de sıcaklıklar ne kadar artacak? Gene Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Mayıs Pazar ...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 17 Mayıs Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA