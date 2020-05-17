Trafik yok ama canavar iş başında

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonunun başlamasıyla 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçirilirken, trafik canavarı yine iş başındaydı. Meydana gelen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti. Ankara'da Ayaş Yolu üzerinde yol kenarında işe gitmek için servis aracı bekleyen fabrika işçisinin üzerine iki aracın çarpıştığı kazada savrulan minibüs devrildi. Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan 21 yaşındaki İdris Şenyurt olay yerinde hayatını kaybetti.







'YARIŞ YAPIYORLARDI'

Çevrede bulunan dükkanların birinde esnaf olduğunu ve gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını belirten kişi, "İki araç sanırım birbirleriyle yarışıyorlardı. Daha sonra sürücü aracın kontrolünü kaybediyor, duvara çarpıyor ve yol kenarında servis bekleyen gencin üzerine devriliyor" diye konuştu.





GENÇ KIZ KAZA KURBANI

Ankara Beypazarı ilçesinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Elgün'e Ahmet A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Diyarbakır'da da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadına çarpan araç sürücüsü ise şoka girdi.



ÇOBANA KAMYON ÇARPTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde çobanlık yapan ve yol kenarında yürüyen Muttalip Döngel (55) adlı kişiyi, V.K. idaresindeki kamyonet yoldan çıkması sonucu bariyer arasında sıkıştırdı. Kamyon ile bariyer arasında sıkışan Muttalip Döngel, olay yerinde hayatını kaybetti. NİŞANLISINDAN DÖNÜYORDU Konya'da da Gökhan Keskin'in (21) kullandığı plakasız motosiklet, E.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Keskin, kurtarılamadı. Kısa süre önce nişanlanan Keskin'in, nişanlısının ailesinin evinden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.