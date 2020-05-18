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18 Mayıs ? Bugün bankalar çalışıyor mu?

18 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle açık olan kurumlar merakla araştırılıyor. Peki bugün (18 Mayıs) ? İşte detaylar...

18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

18.05.2020, 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,12:24

16 Mayıs Cumartesi gecesi başlayan ve 19 Mayıs Salı gecesi sona erecek olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla nereler açık merakla araştırılıyor. Bankacılık işlemleri yapacak olanlar 'Bugün bankalar açık mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) '18 Mayıs'ta bankalar açık mı?' sorusunun yanıtını verdi. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

"Bakanlık kararı gereği 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

Kısıtlama kapsamındaki 15 ilde yerleşik olan ve edimlerini yerine getirmek isteyen müşteriler, her türlü bankacılık işlemini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirebilecektir. Bankalara, bu müşterilerin edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi tavsiye edilmiştir.

Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir.

"Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak."

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