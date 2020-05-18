  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam 25 bin hediyeyi imzalayıp gönderdi

25 bin hediyeyi imzalayıp gönderdi

’nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi , bir ay önce sosyal medyadaki hesabından 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı.

25 bin hediyeyi imzalayıp gönderdi
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Fenomen işletmeci Nusret Gökçe, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına hediyeler göndererek moral verdi. 25 bin kişiye birbirinden farklı hediyeler gönderen Nusret, seçtiği hediyelerin hepsini tek tek imzalayıp takipçilerine jest yaptı. Ünlü işletmeci ürünler arasında kendi adıyla üretilen özel kesim bıçaklarına da yer verdi.

MOTİVASYONU MUTLULUK
Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Nusret, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

25 bin hediyeyi imzalayıp gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA