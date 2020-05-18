25 bin hediyeyi imzalayıp gönderdi

Fenomen işletmeci Nusret Gökçe, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına hediyeler göndererek moral verdi. 25 bin kişiye birbirinden farklı hediyeler gönderen Nusret, seçtiği hediyelerin hepsini tek tek imzalayıp takipçilerine jest yaptı. Ünlü işletmeci ürünler arasında kendi adıyla üretilen özel kesim bıçaklarına da yer verdi.

MOTİVASYONU MUTLULUK

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Nusret, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.