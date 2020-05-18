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Asfalt eriten sıcaklar

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle yurdun batı kesimlerinde etkisini gösterirken, sıcaklık rekorları da arka arkaya gelmeye başladı.

Asfalt eriten sıcaklar
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Çok sayıda kentte, 70-75 yıl öncesine ait sıcaklık rekorlarının üzerine çıkıldı. Aydın'da hava sıcaklığı dün öğle saatlerinde 40 derecenin üzerine çıktı. Kavurucu sıcaktan dolayı kentteki vatandaşların büyük bir çoğunluğunun sokağa çıkmadığı gözlendi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan dolayı yolların bazı bölümlerinde asfaltlar eridi. Koçarlı ilçesi ile Çakırbeyli Mahallesi arasındaki yolun yaklaşık 5 kilometresinde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı.



ANTALYA KAVRULDU
Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa Mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38,8'e ulaştı. Vatandaşlarımız dikkatli olsun" diye konuştu. Öte yandan, sıcak hava nedeniyle kentin üzerine de nem bulutu çöktüğü görüldü.

MEHMET KAVAS

Marmaris’te termometreler 46 dereceyi gösterdi

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