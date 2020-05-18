Bensu Soral’dan ‘Güçlü ol’ mesajı

Karantina nedeniyle evde geçirdiği süreci resim yaparak değerlendiren Bensu Soral, resim yaparken çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı videosu ile takipçilerine "içindeki potansiyeli keşfet, daha güçlü geri dön" dedi. Evde geçirdiği günlerde sık sık resim yapan oyuncu, yaptığı paylaşım ile takipçilerine de kendilerini yeniden keşfetmeleri ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaları için çağrıda bulundu. Dünyanın küçük bir mola verdiği bu günlerin içimizdeki potansiyeli keşfetmek için bir fırsat olduğunu söyleyen oyuncu, "Bu sürecin bana verdiği güç sayesinde bir adım öteye giderek, bu sefer tuvalimi evimin duvarları yaptım. En kötü sonucun bile bizi geliştireceğine ve böylece hepimizin bu süreçten daha güçlü geri döneceğine emin olun." dedi.