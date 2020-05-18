Ege’de kan stokları azaldı

Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, Ege Bölgesi'nin kan stoklarının Kovid-19 salgını nedeniyle tükendiğini söyledi. Aydın, Manisa ve İzmir'de 94 hastanenin kan talebinin karşılandığı ve 2005'ten beri yürütülen Güvenli Kan Temini Programı kapsamında ilk kez kan stokunun tükendiğini dile getiren Mezkit, "Aydın, Manisa ve İzmir'de 94 hastanenin kan talebini karşılamak zorundayız. Güvenli Kan Temini Programı kapsamında hiçbir zaman stoklarımız bitmemişti. Vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

BAĞIŞTA RİSK YOK

Salgın nedeniyle hastalık bulaşma korkusu ile vatandaşların bağış yapmaktan çekindiğini belirten Mezkit, "Biz topladığımız kanların yüzde 90'ını gezici ekiplerde topluyorduk. Ama şu anda mümkün olmadığı için sadece birkaç sabit merkezde ve izin alabildiğimiz meydanlarda kan bağışı topluyoruz. Kızılay merkezleri ve gezici ekipleri günde 2 defa dezenfekte ediliyor. Yani kan bağışında herhangi bir risk bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

KAZIM YÖRÜKCE