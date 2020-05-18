Kalori değeri oldukça yüksek bir besin olan Hindistan cevizinin faydaları ve zararları günümüzde sıkça tartışlıyor. Çünkü Hindistan cevizi yağı, kozmetik ürünlerde de kullanılmaya başlandı. Bu nedenle pek çok kişi bu yağ hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, Hindistan cevizi faydalı mı? Hindistan cevizi neye iyi gelir? Hindistan cevizi yağı cilde iyi gelir mi? Hindistan cevizi yağı tırnaklara faydalı mı?İşte detaylar...

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYUNUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

100 gram Hindistan cevizi yaklaşık 350 kalori içermektedir.

1 bardak Hindistan cevizi suyu tükettiğinizde ise yaklaşık 46 kalori almış olursunuz.

Hindistan cevizi yüksek miktarda protein içeren meyvelerdendir.

Tekli ve çoklu doymamış yağ içeriğine sahip olan Hindistan cevizi yağlı bir meyvedir.

1 bardak Hindistan cevizi tükettiğinizde vücudunuz için gerekli olan elektrolitlerden olan 600 mg potasyum ve 250 mg sodyum ihtiyacınız karşılanmış olur.

Hindistan cevizi suyu ile sütü arasındaki fark nedir? Hindistan cevizi ile sütü arasında kullanım alanları ve lezzetleri açısından bir takım farklılıklar vardır. Hindistan cevizi suyu, taze Hindistan cevizi meyvesinin içinde bulunan sert kabuklu katmanın altındaki sudur. Besin değeri yüksek, lezzetli, sağlıklı ve saf içerikli bir sudur. Bu suyun 100 gramı yaklaşık 17 kalori içerir. Hindistan cevizi suyunu fermente ederek sirke elde edebilirsiniz.

Hindistan cevizi sütü ise daha farklı yollardan geçerek oluşturulan bir besindir. Olgunlaşmış Hindistan cevizinin içi açılır ve içerisindeki etli kısım ezilir. Bu ezmenin su ile inceltilmesi ile de Hindistan cevizi sütü elde edilmiş olur.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle içerdiği yağ oranından dolayı 'Hindistan cevizi sütü kilo aldırır mı' konusu merak edilir. Ancak Hindistan cevizi suyu ve sütü içerisindeki yağ vücuda zararsızdır ve vücut tarafından emilimi sağlanır. Bu emilim sonucunda yağ asitleri vücutta keton cisimlere dönüşür ve bu da beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Hindistan cevizi suyunun saça faydaları açısından da sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Bu konuda en çok kullanılan bir diğer ürün ise Hindistan cevizi yağıdır. Saçın parlaklık kazanmasını ve hızla uzamasını sağlar.

Hindistan cevizi, vücudun bağışıklığını güçlendirmeye yardımcı olur. Antiviral ve antibakteriyel özellikleri vardır.

Ağız ve diş sağlığı için faydalı olan Hindistan cevizi suyu ile ağzınızı çalkalayabilir, gargara yapabilirsiniz.

Hindistan cevizi suyunun besleyici özelliğinden biri de laurik asit içermesidir. Bu asit anne sütüne eş değer olarak kabul edilmektedir.

Hindistan cevizi, kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabet etkilerini azaltır. Kan şekerindeki ani ve sıklıkla gerçekleşen yükselmeyi yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Diyabet hastalarının tüketmesinde bu açıdan sakınca yoktur.

Hindistan cevizinin kansere karşı etkileri çoktur. Vücuttaki kanser hücreleri ile savaşan bir özelliği vardır. Özellikle kolon ve meme kanserinde koruyucu bir etkisi vardır. Ayrıca vücutta hücre yenileyici özelliği ile yaşlanma belirtilerine karşı etkilidir.

Diüretik özelliği sayesinde idrar yolları enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaktadır. Bu sayede böbrekleri de temizleyici bir özelliği vardır.

Hamilelerin de kullanması gereken Hindistan cevizi, bebeğin anne karnındaki gelişimini destekler ve amniyotik sıvının seviyesini yükseltmeye yardımcı olur.

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HİNDİSTAN CEVİZİ SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Hindistan cevizi bazı alerjik bünyelerde bir takım alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. alerjik bünyeye sahip kişilerin Hindistan cevizi tüketirken dikkat etmesinde fayda vardır.

Aşırı tüketildiğinde her besinde olduğu gibi bir takım zararlar verebilir. Hindistan cevizinin içerdiği potasyum seviyesi fazladır. Örneğin vücut için gerekli olan potasyumun fazlası da hiperkalemiye sebep olabilir. Bu yüzden dengeli tüketmekte fayda vardır.