Yurt genelinde mayıs ayının en sıcak dönemi yaşanıyor. Uzmanların açıklamasına göre bazı bölgelerde son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Peki hava sıcaklıkları ne kadar daha artacak? İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. İşte 18 Mayıs Pazartesi hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sıcak hava uyarısı! İşte 18 Mayıs Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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