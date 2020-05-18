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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sıcak hava uyarısı! İşte 18 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 18 Mayıs Pazartesi hava durumu...