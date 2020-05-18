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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sıcak hava uyarısı! İşte 18 Mayıs Pazartesi hava durumu...

! 'den o illere sıcak hava uyarısı! İşte Pazartesi hava durumu...

'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? merak ediliyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sıcak hava uyarısı! İşte 18 Mayıs Pazartesi hava durumu...

18.05.2020, 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,09:53

Yurt genelinde mayıs ayının en sıcak dönemi yaşanıyor. Uzmanların açıklamasına göre bazı bölgelerde son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Peki hava sıcaklıkları ne kadar daha artacak? ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. İşte Pazartesi ...

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