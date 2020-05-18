İstanbul Avcılar'da önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, Öznur B. ile eşi tartışmaya başladı. Öznur B. tartışma sırasında eşinin elinde siyah renkli bir bıçak görünce kapıyı açarak sokağa kaçtı. Kaçmak isteyen eşini Talk Sokak'ta durdurmaya çalışan Deniz B, onu sırtından ve kolundan 3 kez bıçakladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan kadının ifadesine göre başında "Sen daha ölmedin mi?" diyerek bir süre bekleyen şüpheli, kaçmak isterken yakalandı.

5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Avcılar'da berber dükkanı bulunan Deniz B'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Avcılar Asayiş Büro'da sorgulanan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliye, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ederek dışarı çıkmak suçundan da para cezası uygulandı. Çiftin 3 yaşındaki çocuklarının yakınlarına teslim edildiği bildirildi.