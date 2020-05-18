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eleme adayları kimler? 17 Mayıs Pazar Survivor eleme adayları...

'nın ilgi ile takip edilen yarışma programı 'ın dün akşam ekranlara gelen bölümü yine nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda edilecek isim merak edilirken Acun Ilıcalı'nın 'Yeni bir dönem başlıyor' açıklamasında merak uyandırdı.

Survivor eleme adayları kimler? 17 Mayıs Pazar Survivor eleme adayları...

18.05.2020, 10:49

Survivor'da eleme heyecanı devam ediyor. Finale kısa bir süre kala adaya veda edecek isimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın dün akşam gerçekleşen konseyde 'Yeni bir dönem başlıyor' açıklamasında bulundu. Bu açıklama izleyenler tarafından oldukça merak edildi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk dokunulmaz oyununu ünlüler kaybetmiş ve konseyde Mert v Aycan'ın ismi çıkmıştı. Yapılan ikinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler takımı kaybetti ve gönüller takımından çıkan isim ise Yasin oldu. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yapılan ada konseyinde Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda ettiği açıklanırken öte yandan başka bir kişinin elenmeyeceği bildirildi.

Bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanırken Gönüllüler kaybetmiş ve Survivor Berkan Karabulut ismi potaya çıkmıştı. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı, Ünlüler takımı ise kaybetti. Survivor ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Survivor Mert Öcal oldu.

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