5 aylık bebek korona virüsü yendi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen A.S. isimli 4 aylık bebeğe korona virüs teşhisi konuldu. Bebek bunun üzerine hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada yaklaşık 45 gün boyunca solunum cihazına bağlı kalan bebek, gözetim altında tutularak kontrolleri yapıldı. Son testlerinin de negatif çıkmasının ardından bebek alkışlarla ailesine kavuştu.

25 KİŞİYE KARANTİNA

ÖTE yandan, Kütahya'da test yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki bir bebeğin annesi Pınar O'da da virüs tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, 25 kişi evlerinde karantinaya alındı.