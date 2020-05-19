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Bayındırlı gençlere online konser

Bayındırlı gençlere online konser
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Bayındır'lı gençler online dijital konserlerle coştu. Bayındır Belediyesi ve Gençlik Merkezi tarafından 'Gençlik Haftası' kapsamında hazırlanan online dijital konserlerde 'Ankarga' ve 'Ghettoblaster' adlı sevilen müzik grupları konser verdi. Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin bu yıl farklı bir boyutta kutlandığını belirten AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Yarınımızın teminatı gençlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

NADİR UYSAL

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