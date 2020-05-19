Bayındırlı gençlere online konser

Bayındır'lı gençler online dijital konserlerle coştu. Bayındır Belediyesi ve Gençlik Merkezi tarafından 'Gençlik Haftası' kapsamında hazırlanan online dijital konserlerde 'Ankarga' ve 'Ghettoblaster' adlı sevilen müzik grupları konser verdi. Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin bu yıl farklı bir boyutta kutlandığını belirten AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Yarınımızın teminatı gençlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

NADİR UYSAL