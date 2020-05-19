‘Bayram sonunda atlatmış oluruz'

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de saran yeni tip Kovid-19 ile ilgili yaptığı özel açıklamalarla gündem yaratan ve vatandaşlara güven veren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin salgınla mücadelesini, alınan tedbirleri ve son durumu değerlendirdi.

AYNI TEMPO İLE DEVAM EDELİM

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevini sürdüren Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal hayata uzun bir süre daha devam edilmesinin şart olduğunu ve nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Bulaş ve salgın sürecinde 10 Mart tarihinde başlayan sıkıntıların tekrar etmemesi ve başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayan Prof. Dr. Özlü, "Ne olursa olsun, ne tür bahane olursa olsun birinci kural asla ve asla kalabalığa karışmamak" diye konuştu.

İLK DALGA SONLANABİLİR

Türkiye'nin bu süreçte attığı adımlarla ve yardımseverliğiyle tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Ülke olarak aldığımız tedbir ve teda-vi yöntemleri sayesinde en yoğunlaşma-mız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle gider-se bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz. Ancak maske ve kişisel hijyen ile birlikte ne olursa olsun en az 1.5 metre ve üzerindeki sosyal mesafeye uymalı ve aynı titizlikle korunmaya devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

Fatih ŞENDİL