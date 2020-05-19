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Minik Selahattin sağlığına kavuştu

Minik Selahattin sağlığına kavuştu
Giriş Tarihi: 19.5.2020

İzmir'de ateş ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği özel bir hastanede ameliyat için 14 bin Türk lirası istenen 3 yaşındaki küçük Selahattin Alpaslan Zeybek, İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

YÜKSEK ATEŞLE GETİRİLDİ

Selahattin'in hastaneye 39,5 derece ateş ile çok halsiz bir şekilde getirildiğini söyleyen Çocuk Ürolojisi Uzmanı Yaşar Issı, "Özel hastanede hastamız için acil ameliyat önerilmiş. Ancak kendisi ameliyata uygun değildi. Halk arasında kan zehirlenmesi dediğimiz, enfeksiyonun kana karışması ile oluşan bir tablosu vardı. Böbreğinin çıkış kısmına oturmuş 2.5 cm'lik bir taş olduğunu gördük. Tedavi uyguladıktan sonra ateşi düştü" dedi. Ardından Prof. Dr. Issı ve Dr. Mustafa Ozan Horasanlı tarafından ameliyat edilen Selahattin, sağlığına kavuştu.

FATİH ŞENDİL

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