‘Sıcaklık arttıkça bulaş riski azalır’

ÖNLEMLER SÜRDÜRÜLMELİ

Harvard ve MIT'den araştırmacıların 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının Sars ve COV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdiğini aktaran Prof. Kara, "Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar umut verdi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, yeni tip korona virüsünün bulaş riskinde azalma olduğu yapılan bu araştırmayla kanıtlanmış oldu" ifadelerini kullandı. Ancak bu durumun, 'hava sıcaklığında virüs bulaşmaz' anlamına gelmediği için önlemlere devam edilmesi gerektiğini aktaran Prof. Kara, "Her hava sıcaklığı her 1 derece yükseldiğinde, Kovid-19'un bulaş riskinde yüzde 3.1 azalma görülüyor" dedi. Bu tür güzel haberlerin bazen ters teperek insanları sokağa dökebileceğini de kaydeden Kara, "Her zaman iç karartıcı haberler olmaz, bazen güzel haberler de kurallara uyumu ve güveni artırır" diye konuştu.

TOMOGRAFİYLE TEŞHİS ÖLÜM SAYISINI AZALTTI

Türkiye'nin radyolojideki gücü olan bilgisayarlı tomografi, salgın döneminde başarı hikayesi yazılmasının en önemli silahlarından biri oldu. PCR test sonucu dahi beklenmeden klinik durumu ve akciğer tomografisi ile teşhis alan binlerce hastanın erkenden tedavisine başlandı. Hatta Kovid şikayetiyle başvuran bazı hastaların henüz başlangıç aşamasındaki akciğer kanseri dahi tesadüfen bu sayede teşhis edildi. SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, "Şüpheli vakalara akciğer BT ile hızlıca teşhis konabildi. Erken teşhis ve tedavide çok avantajlı duruma geçtik" dedi.

FATİH ŞENDİL