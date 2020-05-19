Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda 11 katlı apartmanın en üst katında 3 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı. Buzdolabının elektrik kontağının alev alması sonucu çıkan yangını fark eden ev sakinleri, dışarıya çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi. Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, alev alev yanan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını görüp dışarı çıkan mahalle sakinleri ise kalabalık halinde sosyal mesafe kurallarına aldırmaksızın çalışmaları izledi.
Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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