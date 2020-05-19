TIR’ın çarptığı araçtaki anne hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ali Y. yönetimindeki buğday yüklü TIR, yolun sağında ilerleyen Ahmet Turus (39) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.



100 METRE SÜRÜKLEDİ

TIR'In altına alıp yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil bariyerlere çarparak dururken, TIR ise kaza yerinden 500 metre uzaklıkta durabildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ahmet Turus ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1), çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otomobilden fırlayarak yol kenarındaki çalılıklara savrulan anne Gamra Turus (39) ise yaşamını yitirdi.