BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Balıkesirliler Dernekleri Platformu (BALDEP), yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. BALDEP 6 ilçede 800 aileye gıda kolisi ulaştırırken bayrama bu sayıyı bine çıkartmayı planlıyor. Geçen yıl Dursunbey İvrindi Kepsut ve Balya ilçelerinde bulunan 500 yetim ve öksüz çocuğu mağazalara götürerek gönüllerince giydiren BALDEP bu yıl korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle giyim yardımlarını gıda yardımlarına çevirdi. BALDEP tarafından bu dönem farklı ilçeler olarak Gönen, Manyas, Havran, Gömeç, Savaştepe ve Susurluk olmak üzere 6 ilçede toplam 800 koli gıda yardımı yapıldı. Bayrama kadar bin yardım kolisi dağıtmayı hedeflendiğini ifade eden Başkan Mehmet Çalışkan bu çalışmalar esnasında kendilerine yardımcı olan Belediye Başkanı ve çalışanlarına da teşekkür etti.