Birbirinden değerli sanatçıların kulakların pasını sileceği D&R'la Evde Müzik başlıyor. Nükhet Duru, İzel, Derya Uluğ ve Burak Kut'un katılımıyla gerçekleşecek canlı konserler, her Çarşamba Instagram hesabımız ve Youtube kanalında olacak.
D&R'la Evde Müzik'in ilk konuğu Nükhet Duru, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor! Bu çarşamba saat 22:00'de Instagram ve Youtube ortak canlı yayınımızda buluşalım! 🎶 #drevdemüzik #EvdeHayatVar pic.twitter.com/abiKcF1RMi— D&R (@DRdunyasi) May 18, 2020
D&R'la Evde Müzik'in ilk konuğu Nükhet Duru, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor. Bu akşam saat 22:00'de Instagram ve Youtube ortak canlı yayınından izleyebilirsiniz.
İŞTE KONSER LİSTESİ
20 Mayıs 2020 - Nükhet Duru
27 Mayıs 2020 - İzel
03 Haziran 2020 - Derya Uluğ
10 Haziran 2020 - Burak Kut
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