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D&R’la Evde Müzik başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde olduğumuz şu dönemlerde birbirinden değerli pek çok sanatçı da evde müzik etkinliği ile sevenlerine ulaşıyor. D&R'da bu kapsamda Evde Müzik etkinliğini başlattı. D&R konserleri her Çarşamba Instagram hesabı ve Youtube kanalında paylaşılacak. İşte bu haftanın konukları...