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Haberler Yaşam D&R’la Evde Müzik başlıyor

D&R’la başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde olduğumuz şu dönemlerde birbirinden değerli pek çok sanatçı da etkinliği ile sevenlerine ulaşıyor. D&R'da bu kapsamda Evde Müzik etkinliğini başlattı. D&R konserleri her Çarşamba Instagram hesabı ve kanalında paylaşılacak. İşte bu haftanın konukları...

D&R’la Evde Müzik başlıyor

20.05.2020, 13:57

Birbirinden değerli sanatçıların kulakların pasını sileceği D&R'la Evde Müzik başlıyor. Nükhet Duru, İzel, Derya Uluğ ve Burak Kut'un katılımıyla gerçekleşecek canlı konserler, her Çarşamba Instagram hesabımız ve Youtube kanalında olacak.

D&R'la Evde Müzik'in ilk konuğu Nükhet Duru, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor. Bu akşam saat 22:00'de Instagram ve Youtube ortak canlı yayınından izleyebilirsiniz.

İŞTE KONSER LİSTESİ

20 Mayıs 2020 - Nükhet Duru
27 Mayıs 2020 - İzel
03 Haziran 2020 - Derya Uluğ
10 Haziran 2020 - Burak Kut

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