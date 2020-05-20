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Haberler Yaşam İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği

'da son 2 ayın en yoğun trafiği

'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. Yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği

20.05.2020, 19:03

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu. Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

AVCILAR VE BOSTANCI'DAKİ YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun trafiğin oluştuğu noktalardan biri D-100 Avcılar oldu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Bostancı D-100 Karayolu'nda da yoğunluk görüldü. D-100 Karayolu Avcılar ve Bostancı'da oluşan trafik havadan görüntülendi. Yine D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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