Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı... (20 Mayıs Çarşamba)

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 20 Mayıs Çarşamba hava durumu raporu...