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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı... (20 Mayıs Çarşamba)

İzmir ! ? 'den o illere uyarı... (20 Mayıs Çarşamba)

? İzmir ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 20 Mayıs Çarşamba raporu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı... 20 Mayıs Çarşamba

20.05.2020, 09:12

İzmir'de ? Hangi bölgelerde sıcaklık artışı bekleniyor? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte 20 Mayıs Çarşamba raporu...

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