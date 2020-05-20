İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde sıcaklık artışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte 20 Mayıs Çarşamba hava durumu raporu...
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı... (20 Mayıs Çarşamba) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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