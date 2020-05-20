Korona ile mücadelede umut verici gelişme

Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'nın, korona virüse karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini ve gelecek için umut verici olduğunu dile getirdi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Yamanel, Kovid-19'lu 8 kişi üzerinde yeni aşının denendiğini ve sadece 1 kişide aşı olan noktada kızarıklık dışında hiç bir yan etki görülmediğini de aktardı.
FATİH ŞENDİL
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