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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 21 Mayıs Perşembe!

'da canlı izle Perşembe!

Atv'nin sevilen programı 'da hafta içi her gün 16.20'de yeni bölümleri ekranlarda olmaya devam ediyor. Esra Erol'un başarılı sunumu ile ekranlarda olan programda bu bugün neler yaşanacak? İşte Perşembe Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 21 Mayıs Perşembe!

21.05.2020, 16:37

Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumu ile izleyenlerle buluşan sevilen program, her gün yeni bölümleri ile atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Esra Erol'da da sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İşte 21 Mayıs Perşembe Esra Erol canlı izleme sayfası...

ESRA EROL'DA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Türkiye 20 yıl sonra gelen itirafı izledi. Uğurcan 20 yıl sonra babası olan iddia edilen Uğur Yazar'ın ilk defa sesini duydu. 20 yıl sonra gelen buluşma. Uğurcan'ın babası Uğur Bey mi? "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de! Canlı yayın bitti ortalık karıştı...

Çocuk kaçırdığı iddia edilen Deniz'le ilgili çok konuşulacak anlar. 20 Mart'tan beri kayıp olan Ebru'nun başına bir şey mi geldi? Ebru'yu görenler bize ulaşsın... Eşim ailece görüştüğümüz arkadaşım Mutlu'ya kaçtı diye iddia eden Burhan Bey'in büyük şüphesi!

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