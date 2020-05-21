Eve geç geldigi için kızan babasını öldürdü

Bursa Nilüfer'de yaşayan 32 yaşındaki Erkan Aydın, babası Saffet Aydın ile eve geç gelip gittiği için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Aydın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla babasını göğsünden bıçakladı. Saffet Aydın kanlar içinde yere yığılırken, Erkan Aydın ise evden koşarak uzaklaştı. Ağır yaralanan Saffet Aydın, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Erkan Aydın ise, olaydan 1 saat sonra Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.