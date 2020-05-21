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Haberler Yaşam HES kodu kullanıma açıkladı! Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır?

kodu kullanıma açıkladı! izni için gereken nasıl alınır?

izni için gereken kodu nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. dün yaptığı açıklamada artık seyahatlerin ile gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu almak artık mümkün. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

HES kodu kullanıma açıkladı! Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır?

21.05.2020, 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,12:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada artık seyahatlerde HES Kodu döneminin başladığını duyurmuştu. Yolculuk yapacak olan vatandaşlar 'HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile seyahat nasıl olacak?' sorularını araştırıyor. Merakla beklenen HES kodu kullanıma açıldı. İşte detaylar...

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca açıklamasında hes kodu ile seyahat döneminin başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz." dedi.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen bir özellik ile bir kod üretilecek. Bu koda istinaden öncelikli bir tarama yapılacak ve yolcunun kabul edilip edilmediğine karar verecek. HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.

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