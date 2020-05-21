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’dan 7 bin aileye gıda kolisi

Kızılay’dan 7 bin aileye gıda kolisi
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Aydın'da korona virüs salgını dolayısı ile ekonomik olarak zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Kızılay yardım eli uzattı. İl genelinde Kızılay, sosyal yardımlaşma vakıfları ile koordineli çalışarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 bin 109 gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, salgın sebebi ile ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK
Mesut Mezkit yptığı açıklamada, "Buharken'ten Didim'e, Karacasu'dan Kapruzlu'ya kadar olan bütün ilçelerimizdeki muhtaç Aydınlı vatandaşlarımıza toplam 7 bin 109 adet gıda kolisini dağıttık. Yani Aydınlı hayırseverlerden aldığımız bağışları yine Aydınlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bundan sonraki süreçtede ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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