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Milas’ta ormanlık alanda paniği

Muğla Milas’ta ormanlık alanda yangın paniği
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısırlar köyü yakınlarındaki yangına ilk önce Milas ve Bodrum'daki arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan 20 arazöz, 10 su tankeri ve 3 dozer, havadan ise söndürme helikopterleri müdahale etti. Bölgeye İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler sevk edildi. Öte yandan bir orman yangını da Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınında çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ADEM ÜLKER

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