Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Kurallara uy tatilini yap”

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır" dedi. Özlü, bu süreçte doğada daha izole tatil seçeneklerinin de denenebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunması gerektiğini vatandaşlarımız bir an bile unutmamalı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL