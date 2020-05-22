Antik kenti talan ettiler

Define avcılarının istilasına uğrayan ve delik deşik edilen Gerga Antik Kenti'nde, üzerinde yazılar bulunan ve yukarı doğru incelen iki taş stelin arasındaki heykellerin önce baş kısmı ve ayakları, daha sonrasında heykellerin kendisi ortadan kayboldu.

YIKILMA TEHLİKESİ VAR

Tarih bilincinden yoksun, define aramak için antik kenti köstebek yuvalarına çeviren defineciler, binlerce yıllık insanlık mirasını yok etti. Gerga'nın kalan son kalıntılarında da tahribatın devam ettiğini dile getiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Birçok antik yerleşimde olduğu gibi, Gerga da yıllardır define avcılarının tahribatına uğramış. Tapınağın arkasında dizili olan taşlar, 2010 yılında sökülmeye çalışılarak aranmış. Neyse ki tapınak yıkılmamış. Taşların arasında bir şey bulamayanlar temele inmeye çalışmışlar. Yerleşimin birçok alanında kaçak kazılara rastladık" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE