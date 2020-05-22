Bu yaz hava sıcaklığı normal olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünün verilerine göre, hava sıcaklıkları Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Rekor derecelerin ardından Türkiye'nin bir çok ilinde hava sıcaklığında 10 dereceden fazla düşüş yaşandı. Sıcaklık ortalaması Ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta mevsim normallerinde görünüyor. Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek" dedi.