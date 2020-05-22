  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bu yaz hava sıcaklığı normal olacak

Bu yaz hava sıcaklığı normal olacak

Bu yaz hava sıcaklığı normal olacak
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünün verilerine göre, hava sıcaklıkları Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Rekor derecelerin ardından Türkiye'nin bir çok ilinde hava sıcaklığında 10 dereceden fazla düşüş yaşandı. Sıcaklık ortalaması Ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta mevsim normallerinde görünüyor. Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu yaz hava sıcaklığı normal olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA