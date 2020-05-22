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Oğlunu ve yengesini öldürdü sokakta dolaşırken yakalandı

Oğlunu ve yengesini öldürdü sokakta dolaşırken yakalandı
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bipolar hastası olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep D. ile yengesi Sultan D. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİSE OĞLUNU SORDU
Tartışma sırasında Zeynep D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan D. ve 7 yaşındaki oğlu Ali D'nin boğazını kesti. İHBAR üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan D. ve Ali D. kurtarılamadı. POLİS ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep D'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kadını sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getiren Zeynep D, polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

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