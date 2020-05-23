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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mayıs Cumartesi hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! Cumartesi ...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, , Burdur, Eskişehir, Sivas, , Adana, Osmaniye, Hatay, , ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Cumartesi ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mayıs Cumartesi hava durumu...

23.05.2020, 08:59

Bugün hava nasıl olacak? ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü bugünün hvaa tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Cumartesi raporu...

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