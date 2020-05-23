Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hvaa tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 23 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mayıs Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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